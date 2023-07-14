Dövizde yeni rekorlar

TL'nin değer kaybı dün de hız kesmedi. Kurlar rekorlarını her geçen dakika tazelerken Euro 29'u, Sterlin 34 TL'yi aştı

Yüksek enflasyon ve beklentilerin altında gelen faiz artırımı kararı sonrası Türk Lirası'nın (TL) değer kaybı sürüyor.

Euro/dolar paritesindeki güçlenmeyle Euro’nun TL karşısındaki kazancı bir günde yüzde 3'ü aştı. Kurlar dün rekorlarını yeniledi.

Dün TL karşısında dolar 26.1721, Euro 29.6556 ve sterlin 34.2329 ile tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü.

Bankalararası piyasada Dolar/TL 26.15, Euro/TL 29,21 ve Sterlin/TL 34.19 TL seviyelerindeydi.

