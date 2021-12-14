Akaryakıta bir zam daha

Bakanlar Kurulu kararınca akaryakıta yine zam yapıldı. Eurodizel ile Gazyağı’na litrede 1,14 TL, 95 oktan benzinde 1,28 TL, 98 oktan benzinde ise 1,31 TL litrede zam yapıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre 95 oktan benzin, 10, 37 TL’den 11.65’e çıktı. 98 oktan benzin ise 10, 58 TL’den 11.89’a yükseltildi.

Euro dizel ise 10,09 TL’den 11.23 TL’ye yükseldi. Gazyağı da 9,99 TL’den 11,13 TL oldu.

Tür Eski fiyat(TL) Yeni Fiyat(TL)

95 Benzin 10.37 11.65

98 Benzin 10,58 11,89

Euro Disel 10,09 11,23

Gazyağı 9,99 11,13