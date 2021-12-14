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Zam furyasına tüp gaz da eklendi

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Zam furyasına tüp gaz da eklendi
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Ülkede igneden ipliğe her şeye yapılan zamlara tüp gaz da eklendi.
Bakanlar Kurulu yaptığı toplantı sonucunda almış olduğu kararla 10 litrelik tüpgaza 40 TL'lik zam yapıldı.
Yapılan bu zamla birlikte 10 kg'lük tüp gaz 140 TL'den 180 TL'ye yükseldi. 
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