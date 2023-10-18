Akaryakıt zammına FİF’le engel

Bakan Amcaoğlu, bu hafta Eurodisel’e yaklaşık 1.50 TL, 95 oktana da 50 kuruş zam yapılması gerektiğini ancak Fiyat İstikrar Fonu’nu kullanarak bu zammı engellediklerini bildirdi





Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarındaki artışın direkt olarak piyasaya yansıdığını, enflasyon yarattığına ve kamu maliyesi üzerinde çok büyük negatif etki yarattığını belirterek, göreve geldikten sonra tüm gayretlerinin fiyat değişimlerini en aza indirgeyecek şekilde süreci kontrol etmek olduğunu söyledi.

Mecliste konuşan Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarının ucuzlatmanın suç olduğunu ilk kez bu dönem gördüklerini kaydetti.

Kapalı ekonomilerin dünyada yaşanan ekonomik krizleri aşamayacağının bilinmesi gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, Güney Kıbrıs'tan kuzeye gelişlerle beraber ithalatta meydana gelen yüzde 42 oranındaki artışı da göz ardı etmemek gerektiğini belirtti. Eldeki tüm argümanların kullanıldığını kaydeden Amcaoğlu, KKTC, Güney Kıbrıs ve Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını karşılaştırarak, bugün yapılacak düzenlemeyle hem Türkiye, hem de Güney Kıbrıs'ta fiyatlar artarken KKTC'de akaryakıt fiyatlarının aynı kalacağını söyledi.

Türkiye'de akaryakıttan alınan verginin KKTC'de alınan verginin iki katı olduğuna işaret eden Amcaoğlu, üretimde bunun çok önemli bir unsur olduğunu söyledi.

“Eylül ayında bu konuda birçok gelişme yaşandı, sadece bu gelişmelerle birlikte Eurodiesel fiyatı 34 TL olacaktı” diyen Amcaoğlu, izledikleri yolla birlikte fiyatın sabit kalabilmesini sağladıklarını belirtti.

Amcaoğlu şöyle dedi:

“Bundan sonra yapılacak düzenlemeyle Eurodisel’e yaklaşık 1.50 TL 95 Oktanda da 50 kuruş zam yapmak zorunda kalacaklar ama yine biz aynı kalacağız. Çünkü yine Fiyat İstikrar Fonu’nu kullanacağız. Geçen hafta benzinde indirim olması gerekirken, mazotta da zam olması gerekirken, kendi içindeki ikame oranları kullanılarak her ikisinde de değişiklik yapmayarak 60 kuruşun %1’e denk geleceğini, 60 kuruşta FİF’de 30 milyon kazanacağınızı, ama 60 kuruşta 300 milyon ödeyeceğimizi bilerek adım atma yolunu tercih ettik.”





Amcaoğlu akaryakıt fiyatlarındaki kıyaslamayı içeren rakamları açıkladı





2 Ekimde akaryakıt fiyatları 95 oktan Eurodiesel



KKTC: 32.21 TL 31.65 TL

Türkiye: 37.25 TL 40.67 TL

Güney Kıbrıs: 44.95 TL 47.85 TL







17 Ekim’de akaryakıt fiyatları 95 oktan Eurodiesel





KKTC: 32.21 TL 31.65 TL

Türkiye: 34.71 TL 40.64 TL

Güney Kıbrıs: 45.52 TL 48.46 TL







KKTC’de Pompa Fiyatı üzerinden devlet gelirleri payı:

95 oktan Benzin: % 28

Eurodizel: % 15,26



Türkiye’de Pompa Fiyatı üzerinden devlet gelirleri payı:

95 oktan Benzin: % 51,23

Eurodizel: % 39,02

