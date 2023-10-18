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Lokmacı’da uyuşturucularla yakalandı

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Lokmacı Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan 32 yaşındaki Orhan Denk’in üzerinde polis tarafından yapılan aramada, 10 gram kokain ve 28 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi

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Lokmacı’da uyuşturucularla yakalandı
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Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş Kapısında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden KKTC’ye giriş yapan 32 yaşındaki Orhan Denk’in üzerinde Narkotik ve polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ve yaklaşık 28 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulundu.
Önceki akşam saat 20.00 civarında  meydana gelen olay sonrası uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konulurken, bahse konu şahıs tutuklandı.
Orhan Denk, dün mahkemeye çıkarıldı. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru, 15 Ekim 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapan zanlının üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda 10 gram kokain, 28 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı. 
Polis memuru, zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerin devlet kimya laboratuvarına gönderileceğini, uyutturucu maddelerin sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi incelemesine gönderileceğini belirtti. Zanlının gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini kaydederek, 3 gün süre talep etti.
Zanlının avukatı, polisin talep ettiği süreye ilk aşamada itiraz etmedi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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