Akaryakıt fiyatlarında 5 yılda 4 kat artış

Ülkede 5 yıl önce litresi 5.41 TL olan 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı son zam sonrası 22.89 TL, 5.51 TL olan 98 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı 23.38 TL ve 5.01 TL olan Euro Dizel’in fiyatı da 20.64 TL’ye yükseldi.
Bu zamlar da TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı büyük rol oynadı.
17 Haziran 2019’da KKTC Merkez Bankası kurlarına göre; 5.8932 TL’ye eşit olan 1 dolar, ülkede son akaryakıt zammının yapıldığı 15 Haziran 2023’te 23.6414 TL civarına yükselirken, 5 yıl önce 63,06 dolar civarında olan Brent Petrol fiyatları ise 75,61 dolara yükseldi.
Bu zamlarla birlikte olan yine vatandaşa oldu. Vatandaşın cebinden akaryakıt için çıkan para da buna bağlantılı olarak son 5 yıl içinde 4 kat arttı ancak akaryakıt zammının etkileri bununla da sınırlı kalmadı.
Artan akaryakıt fiyatları ulaşımdan, üretime kadar birçok sektörün girdi maliyetini artırdı. Girdi maliyeti artan sektörlerde çözümü sattıkları, hizmet ya da ürün fiyatlarını artırmakta bulundu. Tabi bu durum da yine vatandaşı etkiledi.
BRENT PETROL FİYATI 5 YILDA YÜZDE 20 ORANINDA ARTTI
5 yıl önce yani 17 Haziran 2019 tarihinde en düşük 60,76 dolar, en yüksek 62,37 dolar seviyelerini gören Brent Petrol, günü 63,06 dolar seviyesinde kapatmıştı.
Ülkede en son benzin zammının yapıldığı 15 Haziran 2023’de ise en düşük 72,91 dolar, en yüksek 76,02 dolar seviyelerini gören Brent Petrol, günü 75,61 dolar seviyesinde kapattı.
DOLARIN TL KARŞISINDAKİ DEĞERİ 5 YILDA 4 KAT ARTTI
Yine 5 yıl önce yani 17 Haziran 2019’da KKTC Merkez Bankası kurlarına göre; 5.8932 TL’ye eşit olan 1 dolar, ülkede son akaryakıt zammının yapıldığı 15 Haziran 2023’te 23.6414 TL civarına yükseldi.
Yani dolar TL karşısında son 5 yılda değerini 4 kat artırdı.
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