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Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam

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95 oktan benzine 1.42, 98 oktan benzine 1.45, Diesel’e 1.62, gazyağına ise 1.49 TL zam yapıldı

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Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam
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Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam yapıldı.
Uzun zamandır ülkemizde akaryakıt fiyatlarında değişim olmamasının ardından son bir haftada dövizdeki artış nedeniyle okkalı bir zam yapıldı.
95 oktan benzinin litresinde 1.42, 98 oktan benzinde 1.45, Diesel’de 1.62, gazyağına ise litresinde 1.49 TL zam yapıldı.
Yeni akaryakıt fiyatları dün gece yarısından itibaren geçerli oldu.
Yeni zamlar sonrasında 95 oktan benzin 20,55’den 21,97 TL’ye,
98 oktan benzin 20,87’den 22,32 TL’ye,
Dizel 19,02’den 20,64 TL’ye ve
gaz yağı ise 18,57’den 20,06 TL’ye yükseldi
 
Eski fiyatlar:
95 oktan: 20,55 TL                                  
98 oktan: 20,87 TL
Euro Diesel: 19,02 TL
gaz yağı: 18.57 TL
08/06/2023 16:43
 
 
Yeni fiyatlar:
95 oktan: 21,97 TL
98 oktan: 22,32 TL
Euro Diesel: 20,64 TL
gaz yağı 20.06 TL
 
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