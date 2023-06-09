Her gün daha fakiriz

Sterlin 29.55, Euro, 25.45, Dolar ise 23.70 TL’den işlem gördü. Kurlardaki artış hemen hemen her şeyin dövize endeksli olduğu ülkemizde özellikle dar gelirli ve asgari ücretli vatandaşın kâbusu oldu



TL, “dünyanın en değersiz parası” olmaya adım adım yaklaşıyor, TL’deki kayıplar “dehşet” verici düzeye çıkıyor.

Sterlin dün 29.55, Euro, 25.45, Dolar ise 23.70 TL’den işlem gördü.

Döviz kurlarındaki yükseliş KKTC piyasasında tsunami etkisi yarattı.

Kurlardaki artış hemen hemen her şeyin dövize endeksli olduğu ülkemizde özellikle dar gelirli ve asgari ücretli vatandaşın kâbusu oldu. Döviz borcu olanlar ne yapacağına şaşırdı.

Ekonomistler, döviz kurlarının daha da artmasının beklendiğini söyledi.

Ülkede hükümeti oluşturan partiler, “bir” milletvekili için 25 Haziran’da yapılacak seçim için propagandalar yaparken, halk “çakıldık” diyor. Ü,

Ülke kamuoyunda ve sosyal medyada gün içinde dövizle ilgili paylaşımlar büyük oranda arttı.

Ancak, Başbakan Ünal Üstel, TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü konusundaki açıklamasına dövizi de ekleyerek, “Hiç kimse dövizdeki yükseliş ve hayat pahalılığı nedeniyle halkımızın moralini bozmaya, ümitsizliğe itmeye de kalkışmasın” dedi. Ünal’ın bu açıklaması halk arasında eleştiri aldı.

ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKMAYACAK

Öte yandan, ekonomistlere göre, “Piyasalar TC Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in şapkadan tavşan çıkaramayacağını çok erken fark etti. Türkiye’de dolar kuru için yeni dönemde hangi seviyeye kadar yükselir konusunda rakamlar havada uçuşmaya devam ederken, yabancıların dövizini bozmaya ikna olabileceği ve ihracatçının rahatlıkla iş yapabildiği bir kur seviyesinin referans alınabileceği belirtiliyor.

Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısındaki değer kaybı çığ gibi büyüyor.TL, “dünyanın en değersiz parası” olmaya adım adım yaklaşıyor, TL’deki kayıplar “dehşet” verici düzeye çıkıyor.Sterlin dün 29.55, Euro, 25.45, Dolar ise 23.70 TL’den işlem gördü.Döviz kurlarındaki yükseliş KKTC piyasasında tsunami etkisi yarattı.Kurlardaki artış hemen hemen her şeyin dövize endeksli olduğu ülkemizde özellikle dar gelirli ve asgari ücretli vatandaşın kâbusu oldu. Döviz borcu olanlar ne yapacağına şaşırdı.Ekonomistler, döviz kurlarının daha da artmasının beklendiğini söyledi.Ülkede hükümeti oluşturan partiler, “bir” milletvekili için 25 Haziran’da yapılacak seçim için propagandalar yaparken, halk “çakıldık” diyor. Ü,Ülke kamuoyunda ve sosyal medyada gün içinde dövizle ilgili paylaşımlar büyük oranda arttı.Ancak, Başbakan Ünal Üstel, TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü konusundaki açıklamasına dövizi de ekleyerek, “Hiç kimse dövizdeki yükseliş ve hayat pahalılığı nedeniyle halkımızın moralini bozmaya, ümitsizliğe itmeye de kalkışmasın” dedi. Ünal’ın bu açıklaması halk arasında eleştiri aldı.Öte yandan, ekonomistlere göre, “Piyasalar TC Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in şapkadan tavşan çıkaramayacağını çok erken fark etti. Türkiye’de dolar kuru için yeni dönemde hangi seviyeye kadar yükselir konusunda rakamlar havada uçuşmaya devam ederken, yabancıların dövizini bozmaya ikna olabileceği ve ihracatçının rahatlıkla iş yapabildiği bir kur seviyesinin referans alınabileceği belirtiliyor.