Akan Kürşat’ın nereden gittiği araştırılıyor

İtalya’da tutuklanan Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın, İtalya’ya hangi havalimanından gittiği, Rum Yönetimi tarafından tespit edilmeye çalışılıyor

Rum Yönetimi tarafından çıkarılan Avrupa tutuklama emri çerçevesinde İtalya’da tutuklanan Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın, İtalya’ya hangi havalimanından gittiğinin Rum Yönetimi makamlarınca tespit edilmeye çalışıldığı bildirildi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi “Nereden Seyahat Ettiğini Tespit Etmek Zor… Kıbrıslı Türk Avukatın Rum Mallarını İstismardan Dolayı Tutukluluğu Uzatıldı” başlıklı haberinde, ismini belirtmediği bir kaynağın, Kürşat’ın Larnaka Havalimanı aracılığıyla İtalya’ya gidebilmesi için, beyan ettiği şahsi bilgilerin, aranan kişiler listesinde kayıtlı bulunan bilgilerden farklı olması gerektiğini ifade ettiğini yazdı.

Gazete, İtalya Mahkemesi’nin, Kürşat’ın tutukluluk süresini 16 Ocak’a kadar uzattığı bilgisine de yer verdi.

Habere göre Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis de önceki gün, yeniden açıklama yaparak, 2007 yılında Kürşat için çıkarılmış bir Avrupa tutukluluk emri bulunduğunu ve bu emrin çıkarılmasındaki sebeplerin de açıklandığını kaydederken, elde ettikleri ilk bilgilere göre, Kürşat’ın Larnaka Havalimanı’ndan seyahat etmediğini belirtti.

Politis gazetesi “Hala Kıbrıslı Türk Avukatın Nereden Gittiğini Araştırıyorlar” başlıklı haberinde, elde ettiği bilgilere dayanarak polisin, Kürşat’ın havalimanındaki sistemi, ya seyahat belgelerinde yaptığı sahtelemeyle, ya da “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik ve pasaportunu alırken, isminde yaptığı küçük bir değişiklikle atlatmış olabileceğinden şüphelendiğini yazdı.

Haberde, Türk tarafından da bu konuyla ilgili henüz hiçbir açıklama yapılmadığına işaret edildi.

Haber, Fileleftheros gazetesinde “Kıbrıslı Türk İçin Komplo ve Yasadışı Arazi Mülkiyeti Suçlaması”, Haravgi gazetesinde de “Kıbrıslı Türk 16 Ocak’a Kadar İtalya’da Tutuklu Kalacak” başlığıyla yansıtıldı.

