Sendikaların vergi düzenlemesine karşı Anayasa Mahkemesi’nde açtığı dava görüşülmeye başlandı. “Maliye zenginleşirken, hepimiz fakirleşeceğiz” diyen sendikalar, yasa tasarısının Meclis’te görüşülmeye başlanması durumunda genel grev uyarısı yaptı

Kamuda yetkili beş sendikanın, Gelir Vergisi Matrah Dilimleri ve Oranlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname’nin iptal edilmesi ve ara emri başvurusu hakkındaki dava dün Anayasa Mahkemesi’nde görüşüldü. Davada, gelecek hafta perşembe günü saat 10.30’da karşı tarafın dinlenmesine karar verildi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın (KTHES), söz konusu yasa gücünde kararname ile ilgili başvurusu da beş sendikanın başvurusuyla birlikte görüşüldü.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın davaları birlikte görülecek.

Davanın görüşülmesinin ardından mahkemeler önünde basına açıklamalarda bulunan sendika yetkilileri, vergi oranlarıyla ilgili yasa tasarısının Meclis’te görüşülmeye başlanması durumunda genel greve gidileceği uyarısı yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, gelirini doğru beyan edenlerin cezalandırılmaması için sendikaların sorumluluk üstlendiğini ifade ederek, gelir vergisi oranlarının artırılmaması için dosyaladıkları davanın ilk duruşmasının dün görüşüldüğünü kaydetti. Maviş, yargıcın, gelecek hafta Perşembe günü saat 10.30’da karşı tarafın dinlenmesi yönünde görüş ortaya koyduğunu söyledi.

Hayatın pahalılaştığını, alım gücünün düştüğünü, enflasyon oranlarının tavan yaptığını, dövizin yükseldiğini ve marketlerdeki temel gıdaya ulaşımın zorlaştığını kaydeden Maviş, böyle bir dönemde çalışanlara vergi yükü getirilerek, alım gücünün yok denilecek noktada kalmasına izin vermemek için mahkemede olduklarını belirtti.

En yüksek vergi oranının yüzde 37’den yüzde 40’a çıkarılma kararıyla hayatın daha da zorlaşacağını dile getiren Maviş, asgari ücret daha belirlenmeden, belirlenmiş gibi davranılması nedeniyle esnafın, tüccarın yapabildiği oranda zam yaptığını ifade etti.

“Bu koşullarda geliri elde edecek olan Maliye zenginleşirken, hepimiz fakirleşeceğiz” diyen Maviş, vatandaşı, savunmasız, korunmasız bırakmamakla ilgili kararlı olduklarını söyledi. Maviş, “Bir ayağımız mahkemede, bir ayağımız da eylemde olacak” diye konuştu.

Hükümetin karar tasarısını Meclis’e gönderdiğine işaret eden Maviş, hükümetten, vergi oranlarının aynı bırakılması ve vergi dilimleri ve muafiyetlerinin günün koşullarına göre güncellenmesi talebinde bulundu.

Kayıt dışı ekonominin yüzde 75’lere ve gayri safi milli hasıla dikkate alındığında kayıt dışı ekonomiden devletin kasasının kaybının ise yüzde 55 oranlarına ulaştığını dile getiren Maviş, “İsyanımız bu kurdukları düzenedir” dedi.

Burak Maviş, yasa tasarısının Meclis’te görüşülmeye başlaması durumunda eylemlere ve genel grev sürecine girecekleri uyarısında bulundu.



