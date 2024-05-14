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Akademisyen-yazar Önal, Baraka’nın düzenlediği söyleşiye katıldı

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Akademisyen-yazar Önal, Baraka’nın düzenlediği söyleşiye katıldı
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Akademisyen-yazar Nevzat Evrim Önal, Baraka Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye katıldı.
Verilen bilgiye göre, Baraka Okuma-Tartışma Grubu, İşçi Filmleri Festivali’nin konuğu olarak ülkede bulunan Nevzat Evrim Önal’ı ağırladı. Katılımcıların sorularını yanıtlayan, yorumlarını dinleyen Önal,  “İnsan Bencil mi?” kitabını okurları için imzaladı.
Baraka Okuma-Tartışma Grubu, her perşembe 18.00-19.30 saatleri arasında “İnsan Bencil mi?” kitabını okuyup tartışmaya devam edecek.
 
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