Akademisyen-yazar Önal, Baraka’nın düzenlediği söyleşiye katıldı

Akademisyen-yazar Nevzat Evrim Önal, Baraka Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Verilen bilgiye göre, Baraka Okuma-Tartışma Grubu, İşçi Filmleri Festivali’nin konuğu olarak ülkede bulunan Nevzat Evrim Önal’ı ağırladı. Katılımcıların sorularını yanıtlayan, yorumlarını dinleyen Önal, “İnsan Bencil mi?” kitabını okurları için imzaladı.

Baraka Okuma-Tartışma Grubu, her perşembe 18.00-19.30 saatleri arasında “İnsan Bencil mi?” kitabını okuyup tartışmaya devam edecek.

