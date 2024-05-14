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Girne-Lefkoşa ana yolundaki kazada 36 yaşındaki Dilek Kızılduman yaralandı

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Girne-Lefkoşa ana yolundaki kazada 36 yaşındaki Dilek Kızılduman yaralandı
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Girne-Lefkoşa ana yolunda dün meydana gelen trafik kazasında, 36 yaşındaki Dilek Kızılduman yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza, Girne-Lefkoşa ana yolunun 7 ile 8’inci kilometreleri arasında UC 513 plakalı salon araçla Lefkoşa istikametine seyreden Dilek Kızılduman’ın (K-36) dikkatsizce sol şeride geçmesiyle oldu.
Kızılduman’ın aracı, önündeki aracı dikkatsizce solundan geçmeye çalışan Ramadan Atış (E-38) yönetimindeki VF 060 plakalı salon araçla çarpıştı ve orta refüjdeki çelik bariyere vurdu.
Dilek Kızılduman, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından nöroloji servisinde müşahede altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
 
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