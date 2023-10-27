Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor

26 Mart'tan beri devam eden yaz saati uygulaması pazar günü saatlerin 1 saat geri alınmasıyla sona erecek.
Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi’ne göre, 29 Ekim Pazar günü 4.00’te saatler bir saat geri alınarak 03.00'e getirilecek.
Emirnameye göre yaz saati uygulamasına 31 Mart 2024’te saat 03.00’te saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla geçilecek.
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