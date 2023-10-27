banner913
banner932
Şampiyona’ya Romanya damgası
Şampiyona’ya Romanya damgası
2 0
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
21 0
 
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
33 0
YDÜ'nün yükselişi sürüyor
YDÜ'nün yükselişi sürüyor
19 0
Kuzey Kıbrıs, Antalya’da görücüde
Kuzey Kıbrıs, Antalya’da görücüde
14 0
“Kıbrıs’ta suç olduğunu bilmiyordum”
“Kıbrıs’ta suç olduğunu bilmiyordum”
143 0
Tonali, futboldan 10 ay men edildi
Tonali, futboldan 10 ay men edildi
13 0
banner964

Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor

banner476

Kış saati uygulaması pazar günü başlıyor.

banner974
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
banner971
26 Mart'tan beri devam eden yaz saati uygulaması pazar günü saatlerin 1 saat geri alınmasıyla sona erecek.
Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi’ne göre, 29 Ekim Pazar günü 4.00’te saatler bir saat geri alınarak 03.00'e getirilecek.
Emirnameye göre yaz saati uygulamasına 31 Mart 2024’te saat 03.00’te saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla geçilecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.