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Ahmet Uçar’ın şiir kitabı “Deniz Öksürüğü” yayımlandı

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Ahmet Uçar’ın şiir kitabı “Deniz Öksürüğü” yayımlandı
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Şair-Gazeteci Ahmet Uçar’ın “Deniz Öksürüğü” başlığını taşıyan ilk şiir kitabı Işık Kitabevi Yayınları tarafından yayımlandı.
 
Editörlüğünü Şair Halil Karapaşaoğlu’nun yaptığı kitabın tasarımı ise Ceyhan Özyıldız’a ait.
 
Kitapla ilgili açıklama yapan Ahmet Uçar, şu ifadelere yer verdi:
 
“Şiir tarihi boyunca şiirin "ne"liği konusunda birçok tanım yapılmıştır. Şiir benim için bireyin kendi varoluşuyla yüzleştiği, nesnel gerçekliği yerle bir eden, dünyayla empati kurmasını sağlayan bir yolculuktur. “Deniz Öksürüğü” de bu yolculuğun en heyecanlı manzaralarından biri. Kitabın özellikle 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde çıkmasının anlamı ise bambaşka.
 
 Bir şairi özgün kılan unsurlardan birisinin de onun kişisel özelliklerinin şiir sanatıyla bütünleşmesi olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda “Deniz Öksürüğü”ne bakan değerli okurlar haber diliyle şiir dilinin sentezlendiği şiirlerle de karşılaşacaklar.
 
 Kendi dilimi bulabilmek için okumaya, yazmaya, düşünmeye ve bu çileli yolculukta yürümeye devam edeceğim.”
 
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