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Aksa Futbol Ligleri 24. Hafta günün sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 24. Hafta günün sonuçları
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Süper Lig
BUGÜN
China Bazaar Gençlik Gücü – Yeniboğaziçi: 1 – 1
Küçük Kaymaklı – Alsancak Yeşilova: 0 – 1  
24 MART PAZAR, SAAT 14:00
Mesarya – Göçmenköy, Üner Berkalp Stadı, Mustafa Öztugay
Türk Ocağı – Yenicami, Mete Adanır Stadı, Hüseyin Özkan
Lefke – Mağusa Türk Gücü, 16 Ağustos Karadağ Stadı, Ali Özer
Karşıyaka – Doğan Türk Birliği, Şengül Törehan Stadı, İsmail Ercan
Dumlupınar – Pera L. Gençler Birliği Dr. Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Eyyüpler
25 MART PAZARTESİ, SAAT 18:00
Çetinkaya – Cihangir, Atatürk Stadı, Kerem Eran
 
Birinci Lig
BUGÜN
Baf Ülkü Yurdu – Girne Halk Evi: 1 – 2
Lapta – Yalova: 2 – 3
Maraş – Mormenekşe: 0 – 0  
Geçitkale – Çanakkale: 0 – 3
Ozanköy – Hamitköy: 1 – 2
Düzkaya – Yılmazköy: 1 – 0
24 MART PAZAR, SAAT 14:00
Gönyeli – Esentepe, Gönyeli Stadı, Şakir Azizoğlu
Değirmenlik – Binatlı, Sadık Cemil Stadı, Abdullah Genç
 
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