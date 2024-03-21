Göçmenköy ve Karşıyaka’dan tarihi başarı

NorthernLand Kıbrıs Kupası çeyrek finalinde Cihangir’i eleyen Göçmenköy ile Miracle Değirmenlik’i eleyerek yarı finale yükselen Karşıyaka takımları büyük bir başarıya imza attılar.
Göçmenköy geçtiğimiz yıl da adını yarı finale yazdırmış, yarı finalde Cihangir’e kaybetmişti. Bu yıl ikinci kez üst üste adını yarı finale yazdıran Göçmenköy bu kez çeyrek finalde Cihangir’i kupada saf dışı bıraktı.
Karşıyaka takımı ise ilk kez mücadelele ettiği Süper Ligde Kıbrıs Kupası’nda da yarı finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atmış oldu. İki takımın yarı finalde birbirleriyle eşleşmesi durumunda bir tanesinin finale yükselmesi de kesinleşecek ve yeni bir tarih yazılmış olacak.
Gerek Göçmenköy cephesinde gerekse tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Karşıyaka cephesinde yarı finale yükselmenin coşkusu yaşanıyor.
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