AHDR barış eğitimi üzerinde atölyeler düzenleyecek

15 Aralık'ta Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde yapılacak.

Temel barış eğitimi prensiplerinin anlatılacağı atölyelerde öğretmenlerin

barışçıl ve

ırkçılık karşıtı eğitim verme becerilerini geliştirmek hedefleniyor.