4 Aralık’a kadar yağmur beklenmiyor

Meteoroloji Dairesi 4 Aralığa kadar yağmur öngörmüyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 4 Aralık’a kadar olan tahminlerine göre hava parçalı bulutlu olacak, yağmur öngörülmüyor, hava sıcaklığı ise en yüksek genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20- 23 derece dolaylarında seyredecek.

Bu arada dün etkili olmaya başlayan fırtınanın bugün de devam etmesi bekleniyor. Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı esecek.

