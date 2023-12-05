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Ağır vasıtalara yasak başladı

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Ağır vasıtalara yasak başladı
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Semih Sancar Caddesi'nde, 4 Aralık pazartesi  günü itibarıyla ağır vasıta trafik kısıtlaması başladı. Yapılan düzenleme doğrultusunda, Doğu – Batı istikameti seyir şeridi, hafta içi her gün 16:30 – 19:00 saatleri arasında ağır vasıtalara (kamyon, tır, iş makinesi vb.) kapatılıyor.

Girne Belediyesi'nin açıklamasına göre, belirtilen saat dilimlerinde Semih Sancar Caddesi'nin Doğu – Batı istikametini kullanmanın yasak olduğu hatırlatılırken, bu kısıtlamaya uymayan sürücülerin 18.103 TL (on sekiz bin yüz üç Türk Lirası) para cezası ve 15 ceza puanı ile cezalandırılacağı ifade ediliyor.

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