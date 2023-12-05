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Pakistan'da 90 kişinin böbreğini satan çete üyeleri yakalandı

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Pakistan'ın Pencap eyaletinin Lahor şehrinde polis, 90 kişinin böbreğini satan çetenin 3 üyesini yakaladı.

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Pakistan'da 90 kişinin böbreğini satan çete üyeleri yakalandı
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Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor Emniyet Müdür Yardımcısı Saddar Sidra Han, basına yaptığı açıklamada, köylerde yaşayan yoksul insanları iş verme vaadiyle kandırarak böbreklerini satan çetenin 3 üyesinin yakalandığını duyurdu.

Han, çete üyelerinin köylüleri çalışma vaadiyle önce İslamabad'a getirdiğini belirterek, "Burada sözde yurt dışında çalışmak için köylüler zorunlu tıbbi teste tabi tutuluyor ve böbrekleri özel bir çiftlik evinde çıkarılıyor." dedi.

Çetenin, böbrekleri zenginlere 2,5-5 milyon rupi (256 bin-513 bin lira) civarında sattığını dile getiren Han, mağdurların ekonomik açıdan dezavantajlı gruplar olduğuna dikkati çekti.

Han, şu ana kadar 90 kişinin böbreğinin satıldığını belirlediklerini ifade ederek, operasyonu gerçekleştiren doktorların da arandığını kaydetti.

Lahor'da 3 Ekim'de 328 kişinin böbreğini satan çete üyeleri yakalanmıştı.

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