“Afrika, GÜNSEL için elverişli bir pazar”

Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof, YDÜ’yü ziyaret ederek KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL B9’u test etti. Afrika’nın GÜNSEL için elverişli bir pazar olduğunu söyleyen Joof, YDÜ’nün gelişmişlik seviyesini etkileyici bulduğunu belirtti ve “Öğrencilerimiz, dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde eğitim görüyor” dedi

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret eden Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof, beraberindeki heyetle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret ederek Gambiyalı öğrencilerle buluştu. KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i de ziyaret eden Joof, GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü gerçekleştirerek, seri üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.Gerçekleştirdiği test sürüşünün ardından GÜNSEL Yönetim Kurulu Üyesi Yalvaç Akgün’den seri üretim çalışmaları hakkında detaylı bilgiler alan Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof, GÜNSEL’in başarılı bir proje olduğunu vurgulayarak seri üretim sonrasında Afrika’nın GÜNSEL için elverişli bir pazar olacağını dile getirdi.GÜNSEL ziyaretinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen toplantıda Gambiyalı öğrencilerle de buluşan Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof, Yakın Doğu Üniversitesi’nin gelişmişlik seviyesini etkileyici bulduğunu vurgulayarak, “Öğrencilerimizin, dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde eğitim görüyor olması, bizim için son derece önemli” değerlendirmesini yaptı.Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof’u Yakın Doğu Üniversitesi’nde ağırlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan da Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof’a üniversite ile ilgili bilgiler aktardı.Yakın Doğu Üniversitesi’nin 143 ülkeden gelen öğrencileriyle taşıdığı uluslararası kimliğe dikkat çeken Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak; merkezine bilimsel üretimi, araştırmayı, geliştirmeyi, sanatı ve teknolojiyi alan eğitim vizyonumuz ile sadece ülkemizin değil başta Afrika olmak üzere pek çok dünya ülkesinin kalkınmasına katkı yapan mezunlar yetiştiriyoruz” ifadesini kullandı.