Girne Limanı sessizliğe büründü  



Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin en güzel liman kenti olan Girne’nin kendisiyle özdeşleşen Girne Limanı’nda kötü görüntülerin ortadan kaldırılması adına çalışmaların başladığını belirtildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında bölgedeki işletmelerin tümünün kapatıldığı bildirilirken, bölgenin bir sessizliğe büründüğü kaydedildi.

Tarihi Girne Limanı'nın eski ihtişamlı günlerine yeniden kavuşması için restorasyon çalışmalarının başlamasıyla birlikte bölgeye gelen turistlerin geri dönmek durumunda kaldığı bildirilirken, bu durumun kısa sürede sona ermesi için bölgede çalışmaların hızlanacağı ifade edildi.

