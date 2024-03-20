CTP Milletvekili Sıla Usar İnci, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın açıklamalarını eleştirerek, “Af getirmeyi aklınızdan bile geçirmeyin” dedi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün güncel konuşmalar yapıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli,YÖDAK’ın yükseköğretimi denetleyemediğinin bugün bir gerçek olarak ortada durduğunu söyledi.

Acil olarak önlem almak gerektiğini dile getiren İncirli, zaman kaybedilmemesi gerektiğini belirtti.

“Bakanlık, nerede hükümet nerede?” diye soran İncirli, üniversitelerin ülkenin her alanını etkilediğini hükümetin sorunları nasıl çözeceğini sordu.

Cumhurbaşkanı ve Başbakanın açıklamalarını eleştiren İncirli, “Af getirmeyi aklınızdan bile geçirmeyin” dedi.

Üniversitelerin hangi yıllarda kimin izniyle açıldığına ilişkin listeyi gösteren İncirli, siyasetle yükseköğrenim arasındaki ilişkinin listeye bakarak anlaşılabileceğini savundu.

Eğitim kurumlarına yılda 4 bin öğrenci kayıt olduğunu söyleyen İncirli, sertifikalarını aldıktan sonra ne yaptıklarının belirsiz olduğunu belirtti.

