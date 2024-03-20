"Keşke beş ayda YÖDAK üyesini seçseydiniz"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay YÖDAK yasasına göre Meclis tarafından seçilen üyelerin görev süresinin dört yıl olduğunu ama son beş aydır görev süresi dolan üyenin yerine Meclis’in üye seçemediğini hatırlatarak tepki gösterdi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Görev süresi dört yıl olan, süresi geçen yıl Ekim ayında sona eren YÖDAK üyesinin yerine Meclis hala yeni bir YÖDAK üyesi seçemedi! Ekim 2023’ten bu yana BEŞ AY GEÇTİ, duyuru çıkıldı, isimler netleşti ve Genel Kurul’a önerildi ama iki aydan uzun bir süredir konu Meclis Genel Kurulu gündemine nedense alınmıyor. Ama ne yapılıyor? YÖDAK konusunda araştırma komitesi kuruluyor! YÖDAK araştırılacakmış! Siz önce YÖDAK Yasası’nın gereği olarak seçmeniz gereken YÖDAK üyesini seçin!!!”

