"Adıyaman hepimize çok ağır geliyor"

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, Adıyaman’da olmanın kendilerine “çok ağır” geldiğini belirterek, ara karar sonrası aileler olarak neler yaşadıklarını anlattı

3'ü tutuklu 11 sanıkla devam eden İsias davasının ikinci duruşması 24 Nisan'da görülmüştü. Tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme, yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını da emrederek, davayı 12 Haziran gününe ertelemişti.MYK Haber Müdürü Ramazan Adnan, duruşmadan bir hafta sonra Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ile görev yaptığı Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeki odasında bir araya geldi.Karakaya, Adıyaman’da olmanın kendilerine “çok ağır” geldiğini belirterek, ara karar sonrası aileler olarak neler yaşadıklarını anlattı.Ruşen Yücesoylu Karakaya şu ifadeleri kullandı:“İlk saatlerde herkes bir çökmüş olur, herkes bir susar… Saatlerce sustuk. Dönüş yolculuğumuz biraz uzun sürdü bizim bu sefer aktarmalı gittiğimiz için. Orada bile çok sessizdi herkes. Çünkü, Adıyaman'da olmak zaten apayrı bir duygusal çöküntüdür bizim için; o sokaklarda olmak, işte bir yemek yemeye gideceksin, yemek düşünüyorsun yani yemek zorundasın, hayat devam ediyor yemek zorundasın. Yemeğe gittiğimiz yerde bile işte, ‘Çocuklarımız buradan geçti, burada yemek yediler…’ Hatta bir yere gittik, oradaki kız Selin'i hatırladı. ‘Selin'le Kağan (Selim)’ dedi, yanılmıyorsam, ‘Onlar gelmişti buraya.’ dedi. ‘Ben onları hatırlıyorum.’ dedi. Yani bu bile çok büyük bir yıkımdır bizim için, çok acıdır.Adıyaman çok ağır geliyor. Bu sefer en azından her gidip geldiğimizde mahkemeye, o otelin önünden geçmedik, öyle ayarladık lokasyonu, oteli ama Adıyaman çok ağır geliyor hepimize. Ama döndükten sonra da özellikle hem grupta konuştuk, sürekli de görüşüyoruz. Biz biliyoruz ki, birbirimizle olduğumuz sürece ve birbirimize destek verdiğimiz sürece biz bu süreci atlatacağız hep birlikte. Hepimiz çok zorlandık. Akşam mesela tekrar anneler birbirleriyle grupta konuşuyordu. Hepimizin yaşadığı duygular, gösterdiği tepkiler hepsi aynı aslında hiçbirimiz farklı değiliz.”Öte yandan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Karakaya, Adıyaman'daki hüzünlü şehitlik ziyaretini, "Şehitlik ziyareti çok zordu. 35 kaybımız var ama orada da yani binler yüzler hepsi bir yerde, onların da durumu aynı bizim gibi." sözleriyle anlattı.İsias Otel davasının 26 Nisan Cuma günü görülen ikinci duruşması için bir gün önce Adıyaman'a giden aileler, aynı gün Adıyaman Mezarlığı'ndaki deprem kayıpları için oluşturulan şehitliği ziyaret etmişti.Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette aileler deprem kayıpları için dualar ederken, Adıyamanlı kayıp yakınlarıyla bir araya geldikleri anlar ise hüzünlü anların yaşanmasına neden oldu.Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, ziyareti "çok zordu" diye ifade etti.O ziyareti anlatan Karakaya, "Şehitlik ziyareti çok zordu. Kıbrıs'ta savaştan sonra hiç yaşamadığımız bir acı yaşandı, 35 kaybımız var ama orada da yani binler yüzler hepsi bir yerde, onların da durumu aynı bizim gibi." dedi."Kayıplarının başlarında aileleri oturuyor ve ağlıyor. Kimi görürsek görelim, acıyı konuştuktan veya paylaştıktan sonra, bizim sorumuz da şu oluyor; Ne yaptınız, davanızı açabildiniz mi, mücadelenize başladınız mı? Şu anda bu adalet mücadelesi İsias ve onun yanında 1-2 dava dışında çok yok. İsias’ta olası kast cezasının çıkması ve emsal olması çok önemli. Başka davalarda da bu olabilir çünkü bu insanlar, göz göre göre, bile isteye canları alınmış ve bunun sorumluluğunu almıyorlar. Bunları yaparken, o adımları atarken sonuçlarının bu olacağını biliyorlardı, o zaman cezaları olası kasttır. Bununla ilgili kiminle konuşursak konuşalım... Bu sefer farklı farklı insanlar yaklaştı bize mahkemeye girerken; Adıyaman'dan bir sürü kişi bana yaklaştı ve benimle konuşmak istedi, başka şehirlerden gelen insanlar da oldu ve ben diyorum 'Ağlama zamanı değil, şu anda mücadele zamanı...' Hukuki açıdan ne gerekiyorsa yaparım, yaparız. Tüm aileler, herkese yardım etmeye açığız bu konuda. Ama mücadele edecekler, suçlular cezasını çekecek, suçlular cezasını çekmezse, Türkiye'de bu gerçekler daha yıllar boyu yaşanır, devam eder."