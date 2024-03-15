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“Adalete güvenim tamdır”

Cumhurbaşkanı Tatar, adalet mekanizmasında yer alan tüm kurumlara güveninin tam olduğunu vurguladı

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“Adalete güvenim tamdır”
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Cumhurbaşkanlığında dün, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Başsavcı Sarper Altıncık, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil’in katılımıyla son günlerdeki gelişmelerle ilgili bir toplantı yapıldı.
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı açıklaması şöyle:
“Bir üniversitemizde yaşandığı iddia edilen bazı olaylarla ilgili gelişmeler ve yargı süreci devam ederken, bu konuları büyük bir hassasiyetle yakından takip eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığında bir toplantı gerçekleşti.
Toplantıya Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Başsavcı Sarper Altıncık, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil katıldı.
Toplantıda söz konusu iddialar ve gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, söz konusu iddialarla ilgili gelişmeleri ve yargı sürecini yakından takip ettiğini belirtirken, adalet mekanizmasında yer alan tüm kurumlara olan güvenini bir kez daha ifade etti.”
 
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