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"Adalet yerini bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz"

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Başbakan Üstel "Biz çocuklarımızı unutmadık unutturmayacağız, adalet yerini bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi

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"Adalet yerini bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz"
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Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi önünde yaptığı konuşmasında “Bu depremde çocuklarımız yavrularımızı kaybettik o günden bu yana adalet arayışımız devam ediyor” dedi.
Başbakan Üstel, “Bu dava KKTC’nin davasıdır, ailelerin acıları hepimizin acılarıdır. Biz çocuklarımızı unutmadık unutturmayacağız, adalet yerini bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.
Birinci duruşmada hakimlerin verdiği karara atıfta bulunan Başbakan Üstel, Gazi Üniversitesi’nin raporlarını tamamlayıp mahkemeye sunduğunu anımsattı. 
Kendilerinin de üç değişik üniversiteden rapor  alarak mahkemeye teslim ettiklerini anlatan Başbakan Üstel, gelinen aşamada  İsias Otel sanıklarının Türk adaleti karşısında hak ettikleri cezayı alacaklarına inançlarının tam olduğunu vurguladı.
 
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