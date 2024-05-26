Şampiyon Galatasaray

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti

Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu şampiyonu Galatasaray oldu.Sarı kırmızılılar deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 24. şampiyonluğuna uzandı.Lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanında, Fenerbahçe ise Kadıköy'de küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor karşısında sahaya çıktı.Galatasaray'ın gollerini ise 30 ve 51. dakikalarda Icardi, 53. dakikada Berkan Kutlu kaydetti. Konyaspor'un tek golünü ise 78'de Prip attı.Bu sonuçlarla birlikte Okan Buruk liderliğinde Galatasaray, Süper Lig 2023-2024 şampiyonu oldu.102 gibi rekor puanla 24. şampiyonluğunu ilan ederken, Okan Buruk'un öğrenciler üst üste ikinci kez şampiyonluk kupasının sahibi oldu.