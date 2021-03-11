Ada sağlığına kavuşmak için kahramanlarından yardım bekliyor

İzmir'de dünyaya gelen ve şu an 18 aylık olan Ada, İzmirli Koray ve Burçin Dalarslan çiftinin ikinci çocuğu, henüz 12 aylıkken SMA Tip 2 hastalığı ile savaşmaya başlayan minik Ada'nın yaşıtları gibi koşup oynayabilmesi için hiç zaman kaybetmeden Amerika'da gen tedavisi görmesi gerekiyor. Şu an 18 aylık olan minik Ada’nın, kasları geriledikçe yürümenin dışında, el kol kaslarını kullanamayacak. Büyük motor, küçük motor kaslarını kaybedecek. Tedaviden en iyi ve etkili sonucu almak için Ada’nın 24 aylık olmadan Amerika’da tedavi sürecinin başlaması şart. Tedavide kullanılan ilacın fiyatı 2 milyon dolar, hastane giderleri ise 450 bin dolar civarında yani toplamda 2.4 milyon dolar. Türk parası olarak da yaklaşık 18 milyonTL.

ADA’DAN ADA YA UMUT OLALIM

2.400.000 Dolar olan tedavi masrafının 1.152.000 Milyon dolarlık kısmı aile ve gönüllülerin gerçekleştirdiği kampanyalar sayesinde toplandı. Geriye kalan 1.248.000 Dolarlık miktarın toplanması için ise, hem Ada’nın ailesi, hem gönüllüler çalışmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde’de Ada ya umut olmak için gönüllüler Instagram üzerinden canlı yayınlarda Adanın kahramanlarına ulaşmaya çalışacak. 14 Mart 2021 Pazar akşamı saat 20:00’da başlayacak ve @adanin.elinden.tut instagram sayfasından gerçekleşecek canlı yayında, gönüllülerin amacı; adadan Ada’ya umut olmak. Katılmak isteyen herkse açık olan canlı yayında, sizler de sadece yayına katılarak bir etki yaratabilir ve tedavi için çok fazla zamanı kalmayan minik adanın kahramanlarından birisi olabilirsiniz.

