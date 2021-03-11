Taburcu edilen sayısı, pozitif vakalardan daha çok

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısının 7429 olup, 15' i yerel 23 pozitif vakaya rastlandığını, 29 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.

Pozitif vakalardan 6 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği, 2 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulundukları belitilirken 15 kişi ise yerel vaka.

Saptanan yerel vakalardan 7 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 1 kişi ise Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise

Lefkoşa Marmara-1 / K.Kaymaklı-1 / Haspolat-5

Girne Girne Merkez- 4 / Ozanköy- 1/ Çatalköy-1/ Zeytinlik -1

Gazimağusa Maraş-1

11 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7429

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 15

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 609.387

Toplam Vaka Sayısı: 3721

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3344

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 353

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 296

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2