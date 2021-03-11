Taburcu edilen sayısı, pozitif vakalardan daha çok

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısının 7429 olup, 15' i yerel 23 pozitif vakaya rastlandığını, 29 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.
Pozitif vakalardan 6 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği, 2 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulundukları belitilirken 15 kişi ise yerel vaka.
Saptanan yerel vakalardan 7 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 1 kişi ise Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı ise
Lefkoşa Marmara-1 / K.Kaymaklı-1 / Haspolat-5
Girne Girne Merkez- 4 / Ozanköy- 1/ Çatalköy-1/ Zeytinlik -1
Gazimağusa Maraş-1
11 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7429
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 15
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 609.387
Toplam Vaka Sayısı: 3721
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3344
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 353
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 296
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.