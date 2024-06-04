banner913
banner932
"Tartüf24" oyunu ayakta alkışlandı
13 0
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
11 0
 
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
22 0
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
34 0
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
29 0
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
25 0
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
32 0
banner1032
banner1038

Ulukışla Saim abisine ağlıyor

banner1020

banner974
Ulukışla Saim abisine ağlıyor
banner971
Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Ulukışla sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale – Serdarlı Belediyesi’ne bağlı Ulukışla köyünün sevilen çınarlarından olan Saim Payas dün vefat etti.
Payas’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Ulukışla Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Ulukışla Mezarlığı’na defnedildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.