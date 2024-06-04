Ulukışla Saim abisine ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Ulukışla sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Geçitkale – Serdarlı Belediyesi’ne bağlı Ulukışla köyünün sevilen çınarlarından olan Saim Payas dün vefat etti.

Payas’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Ulukışla Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Ulukışla Mezarlığı’na defnedildi.

