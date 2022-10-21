50 gündür maaşları ödenmeyen ve Toplu İş Sözleşmesi isteyen hademeler, Meclis önünde çadır eylemi başlattı. Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu vurguladı: “Devlet bu insanların maaşlarını 50 gündür ödemiyor, eve ekmek götüremiyorlar”

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hademe olarak görev yapan üyelerinin Toplu İş Sözleşmesi hakkı ve 50 gündür ödenmeyen maaşlar için Cumhuriyet Meclisi önünde çadır eylemi başlattı.Sendika, sendikada örgütlü hademelerin Anayasal hakkı olan maaş ve yasal haklarını alana ve iş güvenceleri sağlanana kadar Meclis önündeki çadır eylemini sürdüreceğini açıkladı.Kamu-İş, sendikada örgütlü hademeler ile birlikte, bugün saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi önünde, ellerinde sendika bayrakları ve davullarla, “Adalet, hak”, “Biz köle değiliz” ve “Birlik mücadele dayanışma” sloganlarıyla toplandı. Eylemciler, ellerinde, “Toplu İş Sözleşmesi hakkımız. Yasal hakkımızı istiyoruz”, “Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen” ve “Yasaya aykırılığa son ver” yazılı pankartlar taşıdı. Sendikanın eylemi nedeniyle Meclis önündeki yolda trafik akışı kısıtlı şeritlerden sağlanıyor.Sendikanın çadır eylemiyle ilgili konuşan Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, sendika üyesi hademelerin Anayasal hakkı olan maaş ve yasal haklarını alana ve iş güvenceleri sağlanana kadar Meclis önünde başlattıkları çadır eylemini “kararlılıkla” sürdüreceklerini söyledi.“Meclis’te pişenden inşallah bize de düşer” diyen Serdaroğlu, “Onların yediklerinden belki hademelere de düşer çünkü devlet bu insanların maaşlarını 50 gündür ödemiyor, eve ekmek götüremiyorlar” ifadelerini kullandı.Gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı gerekse Milli Eğitim Bakanı ile birtakım görüşmeler yaptıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını ifade eden Serdaroğlu, “Çalışma Bakanı, ‘Muhatabınız ben değilim’ diyor, Eğitim Bakanı, ‘Ben sorumlu değilim, bu hükümet politikasıdır’ diyor. Eğer Çalışma Bakanı ve Eğitim Bakanı olarak yapacağınız bir şey yoksa biz de Meclis önüne gidiyoruz. Meclis’teki tüm 50 vekilinin bu konuya eğilmelerini istiyoruz. Çalışma ve Eğitim Bakanlarını Meclis’te onayladıkları iş yasalarına uymaya davet edeceğiz. ‘Sendikalı olduğun zaman ödenemiyorsunuz’ diye bir yasa varsa bize bu yasayı çıkarıp göstersinler ki biz de uğraşmayalım” dedi.Serdaroğlu, Meclis önündeki çadır eyleminde de basına açıklamalarda bulunarak, “Hükümet tarafından çalıştırılan hademelerin, sendikalı olmalarından dolayı işlerinden edilmeye çalışıldıklarını ve 50 gündür maaşlarının ödenmediğini” belirterek, Meclis önünde çadır eylemi başlattıklarını söyledi.“Memlekette Çalışma Bakanı ve Eğitim Bakanı var ama yok. Muhatap bulmakta zorlanıyoruz” diyen Serdaroğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı önünde dün yaptığımız eylemde Sayın Nazım Çavuşoğlu yaptığı konuşmada çok talihsiz bir söylemde bulundu. 'Bu, bir hükümet politikasıdır' dedi ama açılımını yapmadı” dedi. Serdaroğlu, “Çavuşoğlu’nun dediği gibi taşeron hizmetlerinde çalışanların; sendikalı olup, Toplu İş Sözleşmesi talep edenlerin sokağa atılacağı, maaşlarının ödemeyeceği bir hükümet politikası ise bunu çıksınlar açıklasınlar. Aksi takdirde hükümet istifa etsin” dedi.Serdaroğlu, sendikanın hademelerle ilgili dosyaladığı davalardan birinin sonuçlandırılarak, kararın okunması için süresiz ertelediğini hatırlatarak, “Yüce yargıya güvenimiz sonsuzdur. İnanıyorum ki bu karar erken zamanda açıklanacak ve bize bunları yaşatanlar da yargı önünde elbet bir gün hesap verecektir” dedi. Serdaroğlu, “'Sendikalıyık diye kaydımız yapılmadı. 50 gün maaş almadık, çocuklarımıza ekmek götüremiyoruz, harçlık veremiyoruz ' diye eylem açıkladığımızdan dolayı bizi işten durdurmaya ve yerimize başkalarını almaya çalışıyorlar. Ama yasa gayet açıktır. Yasa diyor ki: hiçbir emekçi grevdedir diye işten men edilemez, durdurulamaz” ifadelerini kullandı.Meclis’teki 50 vekile çağrıda da bulunan Serdaroğlu, “50 milletvekili de görevlidir, seçilmiştirler, milletin vekilleridirler. Eğer bu iş yasalarını kaldırıyorlarsa, Grev ve Referandum, Toplu İş Sözleşmesi yasalarını kaldırıyorsa veyahut 50’si birden bunları reddediyorsa, oy birliği ile tüm yasaları feshetsinler ve hepsi de çıkıp bunu memlekete açıklasınlar. Yoksa oturmakla olmuyor bu işler, mücadele etmek lazım, emekçinin hakkını korumak lazım. Milletin vekilidirler. O yüzden bu görev, artık Yüce Meclis’teki vekillerin borcudur” dedi.“Hükümet sendikalı olduğumuz için maaşlarımızı ödememekle bizi tehdit etmeye devam edecek” diyen Serdaroğlu, “Ama açız, aç ve onun için inşallah Meclis’te pişen bize de düşer. O pişen yemeklerden arada bir bu emekçiye de verin çünkü eve ekmek götürecek para yok” dedi.