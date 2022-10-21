“Gelir seviyesinin artırılması için çalışıyoruz”

Maliye Bakanı Alişan Şan, halkın refahını düşünen, gelir seviyesinin artırılması için uğraş veren bir siyaset yürüttüğünü vurguladı



Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) heyeti ile bir araya geldi.

Alişan Şan, halkın refahını düşünen, gelir seviyesinin artırılması için uğraş veren bir siyaset yürüttüğünü, bu nedenle her işi titizlikle yaptığının bilinmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Şan, bir yandan bütçe çalışmaları, diğer yandan sektörlerden gelen talep ve halkın beklentilerinin giderilmesi, gelirlerin artırılması ve kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması adına Maliye’nin yoğun bir gündemle çalışmalarını sürdüğünü vurguladı.

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan da, Telekomünikasyon Dairesi’nin uzun yıllardır gündemden düşmeyen özelleştirme, işletme yetkisinin devri veya kamu-özel iş birliği modelleri iddialarının çalışan personeli endişelendirdiğini ve verimliliği erozyona uğrattığını kaydetti.

Soysan, Telekomünikasyon Dairesi'nin personel, araç-gereç, organizasyon eksikliklerine rağmen özverili bir biçimde çalıştığını kaydederek, emekliye ayrılan personelden doğan eksikliğinin giderilmesi için de sahada çalışacak personel alımına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca, genel olarak haberleşme ve iletişim konularında görüş alış



