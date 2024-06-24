Acil kana ihtiyaç var

Yakın Doğu Hastanesi'nde yatmakta olan Sonuç Korkmaz Ünverdi için acil olarak 0 RH pozitif (+) kan ihtiyacı var.

Kan verecek olan kişilerin erkek olması ve 40-45 yaş aralığında olması gerekiyor.

Kan bağışında bulunmak isteyenlerin Yakın Doğu Hastanesi'ne başvurmaları gerekmekte.