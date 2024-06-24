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Acil kana ihtiyaç var

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Acil kana ihtiyaç var
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Yakın Doğu Hastanesi'nde yatmakta olan Sonuç Korkmaz Ünverdi için acil olarak 0 RH pozitif (+) kan ihtiyacı var.
Kan verecek olan kişilerin erkek olması ve 40-45 yaş aralığında olması gerekiyor.
Kan bağışında bulunmak isteyenlerin Yakın Doğu Hastanesi'ne başvurmaları gerekmekte.
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