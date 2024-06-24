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Limasol bölgesinde büyük yangın

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Limasol bölgesinde büyük yangın
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Limasol’a bağlı “Anoğira” (Taşlıca) köyü yakınlarında yangın çıktığı bildirildi.
Rum haber kaynakları, Limasol’a bağlı “Anoğira” (Taşlıca) köyü yakınlarında, makilik alanda bugün 13.30 sularında yangın çıktığını bildirdiler.
Şiddetli rüzgarın hakim olduğu arazideki yangın söndürme çalışmalarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bazı haber kaynakları, havadan 11 söndürme aracıyla müdahale edildiği, karadan da İngiliz Üslerinden destek alındığını belirttiler.
 
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