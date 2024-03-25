Acil kana ihtiyaç var

Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Önder Atai için acil 0 Rh+ (pozitif) kana ihtiyaç vardır. Yardımcı olmak isteyenlerin Mağusa Devlet Hastahanesi Kan Bankasına başvurmaları rica olunur.

İletişim: Güzide Atai: 0548 8673655