Acil kana ihtiyaç var

Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Önder Atai için acil 0 Rh+ (pozitif) kana ihtiyaç vardır. Yardımcı olmak isteyenlerin Mağusa Devlet Hastahanesi Kan Bankasına başvurmaları rica olunur.
İletişim: Güzide Atai: 0548 8673655
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