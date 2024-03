Kıbrıs Türk Folklorunun ilk ışığı ve eğitim tarihimizde büyük bir isim Dr.Mahmut İslâmoğlu

Çok değerli Mahmut İslâmoğlu hoca için hazırlanan armağan kitap bugün saat.10.30’da AKM’de tanıtılıyor. Hocanın bu ülkede okutmadığı çok az insan vardır. 1960 yıllardan başladığı hocalığa Baf Kurtuluş Lisesi başladı,1962 yılında The English School’da başladığı görevine 1964 yılının başına kadar devam etti. 1963 Aralık ayında başlayan fasariyalar nedeniyle bu okula gidemeyen hocalar ve öğrenciler ortada kalmasın diye 27 Ocak 1964 yılında Mahmut hoca,Behzat Gürsel ve Hasan Nevzat’la birlikte Dr.Zihni Uzman’ın Köşklüçiflik Memduh Asaf sokaktaki 6 odalı evini kiralarlar. Herkes evinden bir sandalye ve masa getirir böylece sınıflar oluşturuldu. Bu okulun ilk adı İngiliz Okulu (Köşklüçiftlik)idi.1967 sonrası adı İngiliz Koleji 1974 yılından sonrada Türk Maarif Koleji oldu. Hocaların bu özverileri olması bugün Kolej diye bir okul kurulamayabilirdi. Bu nedenle öğrenciler bu vefayı asla unutmadılar. Toplumu toplum yapan işte bu dayanışma ve güç idi.1967 itibaren Mahmut hoca Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nde,Öğretmen Koleji’nde 1969’dan itibaren de yeniden The English School’da öğretmenlik yapmaya devam eder. 1976 yılında Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı müffetişi olunca öğretmenliğe ara verir. (Ama bu aradan sonra tabii ki hoca öğretmenliğe devam eder hem DAÜ’de yabancılara Türkçe dersi verir hem de eski öğrencisi olan Dr.Suat Günsel’in daveti üzerine 1993 yılında kurulan Yakın Doğu Koleji’nde de öğretmenlik yapar. Unutamaması gereken başka bir özelliği ise Hocanın birçok yabancı diplomata ve kişiye evinden Türkçe dersleri vermiş olduğudur) Müffetişlikten sonra Kültür Dairesi ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdür olur. Bu yıllarda ilk defa Türkiye’de sempozyumlara ve kongrelere gitmeye başlar. 1981 yılı Bursa’da gittiği ilk kongredir. O yıllardan itibaren hoca artık Türkiye’de bilinen ilk Kıbrıslı halkbilimcidir.90.yaş günü kutladığımız bu yıl hocaya uzun ve sağlıklı bir ömür dilerim. Toplumun onun değerini bildiğini çok iyi biliyoruz ama gençlere ve gelecekteki topluma örnek olması açısından bu armağan kitabı herkesin okuyup, hocadan bir şeyler öğrenmesini temenni ederim. Nice yıllara sayın Hocam iyi ki varsın.YILLARIN GÖTÜRDÜĞÜSaçlarıma ak düştüğü gündeDönüp de bakınca arkamaGözlerime ben deİnanamadımBirçok şey artıkDurmuyor eski yerindeNe gençliğimNe eski heyecanım....DeğişmeyenBir tek adım.Tümü mazide kaldıGençliğimi yıllar aldıDinçliğimi senelerHatırlayamadığımDaha neler, nelerArtık hayal oldu.Bir zamanlarHayat doluyduBakışlarım.Ebedi bahardıYazlarımKışlarım.KısacasıUçanKuşlar gibiydim.Ne sıkıntımNe bir derdimVardı.YıllarGençliğimi aldıSeneler dinçliğimiHer doğum günümSevinç değil artıkMelal oldu.İçimden gelmiyorKutlamak.Çok iyi bilmekteyimBu kutlamalarGün gelipSon bulacakVe artıkKutlanacakHiçbir şeyAmma hiçbir şeyKalmayacak.KabrimdeBelki bir hece taşı.ÜzerindeLillahil fatihaYazacak.23 Ocak 2006-03-12 PazartesiTanrıya SerzenişTanrım bu ne biçim işDeğil basit serzenişİçimde bir ürperişSana sesleniyorum.Bilmem nasıl söylesemPerişan hâlimiziÖyle yüksektesin kiİşitir misin bizi?Dünyâ bambaşka olduKişiler hırsla dolduNamusluların çoğuEcel gelmeden öldü.Açlar paraya düştüGöbekler âlâ şiştiPiçler başa üşüştüSen görmeyeli Tanrım.Mert bilinen kişilerBugün bakarsın nâmertKalmadı kullarındaNe vicdan ne merhâmet.Çıkarını bilenlerAkıllı sayılırlarDoğrudan şaşmayanlarİtilip kakılırlar.Nasıl anlatsam bilmemYarattığım bu âlemSen görmeyeli Tanrımİyice “allem gallem.”Takdir-i ilâhin miYoksa bunları yapan?Kimi lokma bulmazkenKimi milyonlar kapan!Sanmıyorum senin deÂdileri tuttuğunuBüyük balık misaliKüçükleri yuttuğunu.Yarabbi insaf eyleNamuslu vatandaşa“Hakça bir düzen” olsunDürüstler geçsin başa.........dileri tuttuğunuBüyük balık misaliKüçükleri yuttuğunu.Yarabbi insaf eyleNamuslu vatandaşa“Hakça bir düzen” olsunDürüstler geçsin başa.........Yeni Yılın İlk ŞiiriSeksendört yılından hayır gelmediUmut vardır seksenbeşte dediler.Biçâre halkımın yüzü gelmediBunca servetleri kimler yedilerKör olası bütün arsız kediler.O müreffeh toplum perşian olduBeş on vurgunucunun cepleri dolduHarpten kalan koca servet mahvolduBunca servetleri kimler yedilerKör olası bütün arsız kediler.“Ortadirek” ortasından yarıldıMemlekette günden güne yerildiNice çapulcunun göğsü gerildiBunca servetleri kimler yedilerKör olası bütün arsız kediler.Üçbeş kuruş artış olmaya görsünBeş paralık malı beşbine yersinİnsan isen dostum buna ne dersinBunca servetleri kimler yedilerKör olası bütün arsız kediler.Dövizle getirip T.L ye sattıkTurist geldi diye halkı aldattıkOlanca dövizin üstüne yattıkBunca servetleri kimler yedilerKör olası bütün arsız kediler.Ülkede kalkınma vardır diyerekSeçimden seçime yüze gülerekYaşadık bunca yıl hep inliyerekBunca servetleri kimler yedilerKör olası bütün arsız kediler.Rahatlık ararsan gelme Ada’yaElâlem çıkarken bugün tâ Ay’aFedere Devlette kalırsın yaya.Bunca servetleri kimler yedilerKör olası bütün arsız kediler.Beceri, liyakat, tahsil zillettirOrta’dan mezunsan bir meziyyettirYeter ki sağlamca bir torpil çektirÇıkarsın yükseğe bakan olursunÇatlasın düşmanlar hakân oluverBisiklet alınmaz, motoksiklet hiçBeyin villâsı var, seninki kerpiçOnlar viski içer var sen de su içBecer sen de beyim bakan oluverBakanlık yetmezse sen de hâkan oluver.Üzülme “Talihim yoktur” diyerekGece gündüz âh-ı figan ederekZengin olmak kolay rüşvet yiyerekElden gelen dostum hep yele giderSudan gelen servet hep sele gider.Yetmişdörtte su gibi akıtı kanımOn yıld oldu yerleşmedi insanımBöyle miydi bir zamanlar vatanımCanım Kıbrıs söyle ne oldu sanaBu keşmekeş billâh züldür insana.Halkım tertemizdi hiyle bilmezdiKötülüğe hiçbirinin aklı ermezdiKimisi seyredip kimi yemezdiKorkarım kıyâmet kopacak bir günZam furyası sürüp giderse her gün.Doğru bildiklermiz bugün eğrildiHaksız yere torpilliler kayrıldıYönetenle yönetilen ayrıldıKorkarım kıyâmet kopacak bir günHaksızlıklar sürüp giderse her gün.Bodro kurbanları yendi, yutulduKürek mahkûmundan farksız tutulduEski mutlu günler hep unutulduMâziyi anmadan yaşanır mı hiçNe kuzu alınır, ne de bir piliç.İskân işlerine karışan yokturGüneyli zenginden perişan yokturYüzünde neşeden bir nişan yokturHani temeliydi mülkün adâletBu nasıl adâlet, nerede devlet.Bilmem ki bu yolun olur mu düzüHalkımın kan ağlar gülerken yüzüNutuklarda kalmış adâlet sözüDüzenin temeli, taşı adâletOlmadığı yerde yoktur selâmet.Birkaç ay arayla bakan değişirYarış başlar vatandaşlar boğuşurArsızın âlâsı başa üşüşürVatandaş seyreder uzaktan gülerKimisi Tanrıdan sabırlar diler.On yıldır vatandaş sustu dayandıNihayet ufukta bir ışık yandıÇözüm olur diye çoğu huylandıKalmayacak çünkü makamı parasıNe saltanat ne Alman arabası.Bir avuç insanız on partimiz varParti bizim bilmem nemize yararKanımca birliğe en büyük zarar.Ne çıkar Avrupa gezerse Ay’daPartimiz var Dome Otel’de, Saray’da.Güneşler, muzraklar, kuşlar rumuzdurHalkı parçalamak düsturumuzdur“Devlet malı deniz.......domuzdur”Yiyelim dostlarım verin bize deYoksa bu saltanat kalmaz size de.Mazgallarda can verirken şehitlerBodrumlarda kimi rasdyoyu dinlerSavaşboyu saklanan bunca itlerKaderine sahip çıktı toplumunBir lâhzada kardeşi oldu Rum’un.Dostluklar başladı Otel Hilton’daŞarkılar okundu hep aynı tondaDilerim bir bokluk yoktur sonundaVatandaşım yiyemezken hıyarıNasıl yersin be kardeşim havyarı.İslâmî der uzun ettim sözümüAğlamadan harâp ettim gözümüTeli kopvermiş braktım sazımıYüce Tanrım sabırlar versin bizeYeni yılda mutluluklar hepimize.2.1.1985