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Acil kana ihtiyaç var

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Acil kana ihtiyaç var
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan EMİNE ORKOZ için çok acil 0 RH (+) pozitif kana ihtiyaç duyulmaktadır.
Kan vermek isteyenlerin 0533 821 33 65 ya da 0533 885 11 84 numaralı telefonu aramaları önemle rica olunur.
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