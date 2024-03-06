Acil kana ihtiyaç var

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan EMİNE ORKOZ için çok acil 0 RH (+) pozitif kana ihtiyaç duyulmaktadır.

Kan vermek isteyenlerin 0533 821 33 65 ya da 0533 885 11 84 numaralı telefonu aramaları önemle rica olunur.