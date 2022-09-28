Acil kana ihtiyaç var

Yılsay Barlasoğlu’nun eşi için A rh+ kan ihtiyacı vardır . Yardımcı olmak isteyenler YDÜ hastanesi Alime Barlasoğlu adına başvurabilir veya
05428571942 numaralı telefondan irtibat sağlayabilir.
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