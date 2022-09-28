banner875
banner815
Tel tuzakla yaban hayatı yok ediliyor
Tel tuzakla yaban hayatı yok ediliyor
28 0
Klasik Hazine Avını Karakaya kazandı
Klasik Hazine Avını Karakaya kazandı
20 0
 
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
24 0
Devlet okulu idarecileri, üsluplarına dikkat etmeli
Devlet okulu idarecileri, üsluplarına dikkat etmeli
67 0
Driftte ilk yarışı Yücebaş kazandı
Driftte ilk yarışı Yücebaş kazandı
8 0
Kapanışın galibi Yenicami
Kapanışın galibi Yenicami
65 0
95 0
banner878

Kadın futbolu okul müsabakalarında da başlıyor

banner476

banner825
Kadın futbolu okul müsabakalarında da başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda ortaokul ve liselerde kadın futbolu branşı da eklendi. Buna göre futsal branşında mücadele eden okul takımlarındaki sporcular aynı zamanda futbol branşına da katılım gösterebilecek. Yıldız Kız ve Genç Kız kategorilerinde gerçekleşecek olan organizasyon bu yıl ilk kez yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan, bunun okullarda yıldız ve genç kız kategorilerinde bir süredir üzerinde durdukları bir proje olduğunu ve bunu Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirecekleri için mutlu olduklarını ifade etti. Kadın futbolunda altyapı gelişimi için okul sporlarının büyük önemi olduğuna inandıklarını ve bunun ülke futboluna büyük katkısı olacağını düşündüklerini kaydeden Kanan, “Bu yıl ilk kez başlıyoruz, tabi ki ilk başta sıkıntılar yaşayabiliriz ama başlamadan da bir şeyler başarmak mümkün değil. Oynayarak ve mücadele ederek gelişip öğreneceğiz.”dedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.