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Acil kana ihtiyaç var

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Acil kana ihtiyaç var
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Yakın Doğu Haastanesinde yatmakta olan Arif Çangar için 0 RH+ Kana ihtiyaç vardır.
Kan vermek isteyenler 0533-8631059-05338726141 no’lu telefon numaralarını arayabilirler.
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