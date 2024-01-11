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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
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Mustafa Babaoğlu için A RH (+) pozitif kan aranıyor.
Kan verebilecek vatandaşların Lefkoşa Devlet Hastanesi Kan Bankası'na müracaat etmeleri önemle rica olunur..
İLETİŞİM: 05338430698
 
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