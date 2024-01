Dr. Suat Günsel Camii törenle ibadete açıldı

Dr. Suat Günsel Camii, Türkiye ve KKTC'den üst düzey yetkililerin ve birçok İslam ülkesinden temsilcinin katıldığı törenle ibadete açıldı.Törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar ve bazı milletvekilleri, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’den bazı milletvekilleri ve Yakın Doğu Üniversitesi kurucu rektörü Suat Günsel katıldı. Törende ayrıca; Azerbaycan, Tataristan, Kazakistan, İran ve Somali’den de misafirler yer aldı.Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Suat Günsel’in konuşmaları ile devam etti. Konuşmaların ardından Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua okundu. Sonrasında ise kurdele kesildi ve cami öğle namazı ile ibadete açıldı.Günsel: “Tarihe, Kıbrıs Türkünün bu topraklarda bıraktığı en özel izlerden biri olarak geçeceğine gönülden inanıyorum”Törende açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, tarihe Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda bıraktığı en özel izlerden biri olarak geçeceğine inanç belirttiği Dr. Suat Günsel Camii ile ilgili bilgi verdi.Günsel, “62 kubbesi ve 6 minaresi ile Osmanlı mimarisinin modern bir yorumu olan bu abidevi eser, adada yüz yıllardır varlığını koruyan ve korumaya devam edecek Kıbrıs Türkünün yetenekleri, ustalığı ve emeği ile tamamlandı. Anadolu’ya kopmaz bağlarla bağlı olan Kıbrıs Türkü’nün anavatanına adanmışlığının da bir simgesi olan bu caminin, ülkemize ve halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.İrfan Günsel, Kıbrıs’ta tarih boyunca birçok uygarlığın hüküm sürdüğünü, ilk ezanın ise 1.375 yıl önce Hz. Osman’ın hilafeti döneminde yankılandığını ve yüzyıllar boyunca da yankılanmaya devam ettiğini anlattı.Kıbrıs Türkü’nün Türkiye’den de güç alarak yıllarca verdiği mücadeleden bahseden Günsel, bu mücadele neticesinde bir devlet kurulduğunu belirtti ve “Şimdi bize düşense onlara yakışmak için çalışmak, köklerimizi derinleştirmek, bahşettikleri bu devleti ayakları üzerinde geleceğe taşımaktır” dedi.“Kıbrıs Türkü’nün yeteneği ve emeği ile tasarlandı, üretildi ve uygulandı”“Kuzey Kıbrıs’ın bu kadar büyük bir camiye gerçekten ihtiyacı var mıydı?” sorusunun kendilerine yöneltildiğini ve buna “Evet, kesinlikle vardı” yanıtını verdiklerini aktaran Günsel, “Çünkü Dr. Suat Günsel Camii, sadece bugün için inşa edilmedi! Taşıdığı manevi anlamla birlikte, aynı zamanda Kıbrıs Türkünün geleceğe bırakacağı bir anıt, bir simge olarak inşa edildi. İşte bu yüzden; mimari tasarımı, mühendisliği ve inşa sürecinin tamamı bu ülkenin imkanları ile tamamlandı. Vitrayları, avizeleri, alemleri, kubbe ve iç mekan süslemeleri, ahşap ve taş işçilikleri bütünüyle; Kıbrıs Türkü’nün yeteneği ve emeği ile tasarlandı, üretildi ve uygulandı” diye konuştu.Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde dünyaya gelen her eserin Türkiye Cumhuriyeti’nin aldığı mesafeye ayak uydurabilme ve Türkiye’ye yakışma çabasının bir sonucu olduğunu kaydeden Günsel, bu çabanın ülkeyi ve devleti geleceğe taşırken Türkiye’ye de güç katacağına inanç belirtti.Günsel konuşmasına “Adanmışlığı ve inancı ile Kıbrıs Türkü’ne bu eseri kazandıran Dr. Suat Günsel’e şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, bütün mimari süreçleri üstlenen Prof. Dr. Türköz Kolozali’ye ve inşa sürecini yürüten Ömer Başaranlar ve ekine; iz bırakan bütün sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yüce Allah’tan, Dr. Suat Günsel Camii’nin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorum” diyerek son verdi.Dr. Suat Günsel Camii…Açılışta verilen bilgiye göre, yapımı 10 yıl süren Dr. Suat Günsel Camii, 30 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. 62 kubbe ve 6 minareye sahip olan Camii, KKTC’nin en büyük ve Türkiye'dekiler de dahil edildiğinde bölgedeki altıncı büyük cami olma özelliğini taşıyor. Aynı anda 10 bin kişinin ibadet etmesine olanak sağlayacak Dr. Suat Günsel Camii'nin ana kubbesi 36,8 metre yüksekliğinde ve 23,8 metre çapında. Ana kubbe, daha küçük çaplarda 61 kubbe ile çevreleniyor. Cami kısmında 27 kubbe ile 9 yarı kubbe, revak bölümünde de 26 kubbe bulunuyor. Altı minaresi bulunan caminin dört minaresinin her biri 76,2 metre yüksekliğinde ve üç şerefeli. Her biri 56,45 metre yüksekliğinde olan diğer iki minare ise iki şerefeli.Altın renkli paslanmaz çelik krom kaplamaya sahip kubbe ve minarelerde kullanılan malzemelerin, yapılan anketle Kıbrıs Türk halkı tarafından belirlendiği; Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından kendi atölyelerinde tasarlanarak hazırlanan vitrayların, caminin 104 penceresini süslediği ifade edildi. Camide, kubbe ve minare alemleri tamamen alüminyum döküm ve en büyüğü 7 metre uzunluğa sahip. Tüm dökümler yine Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki atölyelerde yapıldı. Camideki toplam 47 avize, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından tasarlanarak kendi atölyelerinde üretildi.Caminin kubbe içi ve iç mekan süslemelerinin tamamı, yaklaşık bir yıllık el işçiliği ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından yağlı boya tekniği ile tamamlandı. Detaylı işlemeleri ile dikkati çeken kapı, minber ve diğer mobilyaların da Yakın Doğu Oluşumu bünyesindeki İkas Mobilya tarafından tasarlanarak üretildiği; yapılan anket sonucunda halk tarafından caminin dış alanlarında Kıbrıs'a özgü beyaz taş kullanılması kararlaştırıldığı belirtilirken, Caminin, taş işçiliğinde de Kıbrıslı Türk zanaatkarların imzasının bulunduğu bilgisi verildi.