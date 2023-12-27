“Vergilerin 37’den 40’a yükseltilmesini kabul etmeyeceğiz”

Sendika yetkilileri aylık maaşı brüt 30 bin TL civarında olanların da 2011 sonrası istihdam edilenlerin de yüzde 40 gelir vergi dilimine gireceğini savunarak, “Vergi dilimini yüzde 40’a çıkarmak vergisini ödeyeni cezalandırmaktır. Buna müsaade etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu

Maaşlardaki gelir vergisi kesintisinin yüzde 37’den 40’a yükseltilmesini öngören düzenlemenin hayata geçirilmesi için düğmeye basıldığını savunan 7 sendika, Maliye Bakanı’na ve Başbakan’a “Bunu kabul etmeyeceğiz” diyerek seslendi.

Sendika yetkilileri aylık maaşı brüt 30 bin TL civarında olanların da 2011 sonrası istihdam edilenlerin de yüzde 40 gelir vergi dilimine gireceğini savunarak, “Vergi dilimini yüzde 40’a çıkarmak vergisini ödeyeni cezalandırmaktır. Buna müsaade etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Kamuda örgütlü 5 sendika; Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu İşçileri Sendikası

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (DEV-İŞ) de destek verdiği eylemde, “Yandaş Sermayeye Vergi Affı, Bordro Mahkumlarına Yüzde 40 Vergi…” pankartı açıldı. Sendikalar, söz konusu yasal düzenlemenin bugün Bakanlar Kurulu’ndan geçirileceğini savundu.

Maviş

Eylemde

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan ve Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam konuşma yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Maviş, vergi dilimini yüzde 37’den yüzde 40’a çıkarmanın vergisini ödeyeni cezalandırmak olduğunu kaydederek, “Kazancını doğru beyan edenlerin vergi oranı artırılmamalı. Maliye Bakanı’nın ortaya koyduğu yüzde 40 vergi dilimini de, kişisel muafiyetlerin en alt düzeyde tutulmasını da kabul etmeyeceğiz” dedi.

Maliye Bakanı’nın Servet Vergisi’ni konuşamadığını, büyük şirketlere çalışanlarının yatırımlarını neden asgari ücret üzerinden yaptığını soramadığını savunan Maviş, “Şirketlere gelince af, indirim, borç silme, vatandaşa gelince vergi…. Bu hükümet vatandaşın hükümeti değil… Lafımızı da eylemimizi de esirgemeyeceğiz…” dedi.

Bengihan

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, vergi oranının yüzde 37’den 40’a çıkarılmasına sessiz kalmayacaklarını belirterek, üretim yerleri olan kritik noktalarda greve gideceklerini açıkladı.

5 bine yakın iş yerinin kurumlar vergisi ödemesi gerektiğini söyleyen Bengihan, “Yarısı zarar beyan ediyor, yarısı da beyan ettiğini ödemiyor. 40 yıldır teşvik adı altında tek kuruş kurum vergisi ödemeyenler var” ifadelerini kullandı.

Güven Bengihan, “Az kazanandan az, çok kazanandan çok alacağız, yüzde 48,5’lik hayat pahalılığını Göç Yasası’ndan işe girenlere net yüzde 59 olarak yansıtacağız’ diyerek insanları manipüle edecekler ama 4 ay sonra Göç Yasası’ndan işe girenler de yüzde 40’lık vergi dilimine girecek…” diye konuştu.

Yıllık vergiye tabi kazancı 420 bin TL ve üzeri olanların da yüzde 40’lık vergi dilimine gireceğini belirten Bengihan, en düşük maaştakilerden de en üstekilerden de yüzde 40 vergi alınacağını söyledi.

Bengihan, “Sermayenin kurumlar vergisini de yukarıya çekecek misiniz?” diye sordu.

Aşam

Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam ise “Aylık brüt ücreti 30 bin TL civarında olanların hepsi yüzde 40 gelir vergisi verecek. İhtiyat sandığı, sosyal sigorta primleri de bunun üzerine konduğunda 30 bin TL’nin üzerinde maaş alanlar maaşının yüzde 53’ünü bunlara verecek….” dedi.

Aşam, “Emekçinin alın terini, çoluk çocuğunun rızkını cebinden almak, sermaye gruplarına dağıtmak kolay olmayacak” diyerek herkesi bu mücadeleye destek vermeye çağırdı.