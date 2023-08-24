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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
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Acil kan aranıyor Yakındogu Hastanesinde tedavisi süren amcam Hüsamettin Çetin Kuzu için Arh+ veya Arh- kan aranmaktadır.
05338345953 Ayşe Kuzu ya ulaşabilirsiniz
 
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