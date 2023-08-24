TC PTT Genel Müdür Yardımcısı Tezcan Posta Dairesi Müdürü Baysal’ı ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti PTT AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Fatih Tezcan, Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal’ı ziyaret etti.



Posta Dairesi'nden verilen bilgiye göre ziyarette TC PTT AŞ. ve KKTC Posta Dairesi olarak iki ülke arasındaki posta alt yapısının güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal ve TC PTT AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Fatih Tezcan ile beraberindeki çalışma heyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı da ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Posta Dairesi ve TC PTT AŞ. tarafından kullanılan posta sistemlerinin bir birine entegrasyonlarının tamamlanarak KKTC Posta Dairesi tarafından kabul edilen Avrupa Birliği ve diğer ülkeler varışlı posta gönderilerinin sorunsuz bir şekilde alıcılarına tesliminin sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca PTT AVM üzerinden KKTC’de üretilen yöresel ürünlerin satışı konusunda yapılan çalışmaların da devam ettiği belirtildi.

