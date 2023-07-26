Acil kan aranıyor

Lefkoşa Nalbantoglu Devlet Hastanesinde yatmakta olan TíJEN SOYLUER KURTCU icin çok acil olarak kan aranmakta.
Yardımcı olmak isteyenlerin kan bankasına müracaat etmeleir rica olunur.
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