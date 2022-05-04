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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
Acil kan aranıyor.
Yıldırım sakini Mehmet Gürbıyık için acil AB kana ihtiyaç var.
Verebilenlerin 05338641732 numaralı telefona ulaşması rica olunur.
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