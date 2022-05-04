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Polisiye haberler

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Polisiye haberler
Lefkoşa Sanayi bölgesinde, 29 Mart-21 Nisan tarihleri arasında, park halinde bulunan iki farklı araç üzerinden jantları ile birlikte 4 adet lastik ve iki adet akü çalındığı tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı, meselede zanlı olarak görülen H.Ö.’nün (E-22), dün tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.
MEVLEVİ’DE YANGIN
Polis, Mevlevi’de, Cemal Limasollu’ya ait bahçede, dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen yangın sonucunda, 2 adet zeytin, 10 adet harnup fidanı ve 100 metrekarelik alandaki kuru otun yandığını bildirdi.  
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.
İSKELE ÇÖPLÜK BÖLGESİNDE YANGIN
İskele çöplük bölgesinde de dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen yangının bölgedeki kuru otlara sirayet etmesi sonucu, 50 dönümlük alandaki kuru otlar ile 3 dönüm biçilmemiş buğday yandı.
Polis, yangının, itfaiye ekipleri, İskele Belediyesi ve bölge halkının yardımları ile söndürüldüğünü, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
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