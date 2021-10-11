Acil Kan Aranıyor

LEFKOŞA DEVLET HASTANESİNDE YATMAKTA OLAN 6 AYLIK BEBEK ESMERBOĞA İÇİN ACİL B RH+ KANA İHTİYAÇ VARDIR.
BEBEĞİN KALBİ DURDUĞU İÇİN DESTEK ÜNİTESİNE BAĞLI ŞEKİLDE HAYATA TURUNMAYA ÇALIŞIYOR...
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