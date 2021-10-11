banner583
22 0
“Her taraf maske dolu”
“Her taraf maske dolu”
22 0
 
Berkant, Esentepe’nin gardını düşürdü
Berkant, Esentepe’nin gardını düşürdü
87 0
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
33 0
Türkiye kritik virajda
Türkiye kritik virajda
38 0
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
470 0
Baflılar kenetlendi
Baflılar kenetlendi
107 0
banner661
banner726

Acil Kan Aranıyor

banner476

banner714
Acil Kan Aranıyor
banner721
LEFKOŞA DEVLET HASTANESİNDE YATMAKTA OLAN 6 AYLIK BEBEK ESMERBOĞA İÇİN ACİL B RH+ KANA İHTİYAÇ VARDIR. 
BEBEĞİN KALBİ DURDUĞU İÇİN DESTEK ÜNİTESİNE BAĞLI ŞEKİLDE HAYATA TURUNMAYA ÇALIŞIYOR...
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.